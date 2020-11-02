Россия в СБ ООН продолжит курс на продвижение темы расширения прав и возможностей женщин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия разочарована отказом Совета Безопасности ООН поддержать проект резолюции "Женщины, мир и безопасность" и будет продолжать последовательный курс на продвижение в СБ темы расширения прав и возможностей женщин. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что текст проекта резолюции, подготовленной по случаю 20-летия включения в повестку дня СБ ООН тематики "Женщины, мир и безопасность", отражал весь комплекс достижений в этой сфере и подчеркивал важность выполнения государствами имеющихся обязательств. При этом в ходе голосования 30 октября документ наряду с Россией поддержали Вьетнам, Индонезия, Китай и ЮАР, остальные предпочли воздержаться.

"Не скрываем, что результаты голосования вызывают разочарование. Вынуждены констатировать, что некоторые западные члены СБ взяли особо неконструктивную линию, полагая, что обладают "монополией" на формирование международной "женской" повестки дня, - указали в МИД. - Несмотря на итоги состоявшегося голосования, Российская Федерация продолжит последовательный курс на продвижение в Совете Безопасности и ООН в целом линии на расширение прав и возможностей женщин, в том числе в странах, находящихся в условиях вооруженных конфликтов или постконфликтного восстановления".

В министерстве указали, что в резолюции предлагалось выразить глубокую обеспокоенность угрозами, нападениями и ограничениями на работу гражданского общества, призвать к продвижению политических, гражданских и экономических прав женщин, подчеркнуть вклад региональных организаций и подтвердить важность полного, равноправного и весомого участия женщин в мирных процессах. "После отказа поддержать в Совете российский проект некоторые страны не постеснялись в своих ремарках по мотивам голосования растиражировать обвинения, что Россия якобы преследовала цель размыть и пересмотреть имеющиеся обязательства по данному вопросу. Некоторые из них договорились до того, что, не поддержав резолюцию, стремились "защитить "женскую" повестку дня от нападок со стороны России и Китая". Ничем иным, как неуклюжими попытками оправдаться, эти комментарии назвать нельзя", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

"Вновь подчеркиваем, что российский проект предлагал подтвердить актуальность обязательств по всем предыдущим резолюциям, и ни о каком пересмотре "женской" повестки в СБ речь не шла. Не выступив в пользу российской инициативы, эти делегации не позволили международному сообществу достойно отметить 20-й юбилей резолюции 1335. Вряд ли невнятные объяснения могут быть кем-либо, особенно женщинами, поняты и приняты", - резюмировали в МИД России.