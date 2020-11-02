Школьники с 6 по 11 класс в Нижегородской области после каникул будут учиться дистанционно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Учащиеся школ в Нижегородской области с 5 ноября, по окончании каникул, начнут обучение в смешанном формате, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ученики 1-5 классов возобновят учебу очно, а школьники 6-11 классов будут учиться с применением дистанционных технологий.

"Для семей, где воспитываются младшие школьники, особенно важна возможность привести ребенка в учебное заведение. На этом этапе у детей еще не настолько развита самостоятельность, чтобы полноценно учиться дома. Именно от их родителей было больше всего обращений", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил, что решения о формате обучения принимались после консультации с санитарными врачами.

Для школьников с 6 по 11 класс образовательный процесс организуют с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Если в школе нет технической возможности для проведения учебы в таком формате, то процесс будет проходить очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что дополнительная неделя была добавлена к школьным каникулам в Нижегородской области в связи с ростом числа детей, заразившихся коронавирусом в регионе. Каникулы начались 19 октября.

По данным на 2 ноября, в Нижегородской области подтверждено 42 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 669 человек выздоровели, 808 пациентов умерли.