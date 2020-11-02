Сахалинская область намерена претендовать на проведение чемпионата WorldSkills Asia

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. WorldSkills Russia, Министерство просвещения РФ и правительство Сахалинской области подали заявку на право проведения чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia в 2024 или 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"WorldSkills Russia, Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Сахалинской области подписали и направили в секретариат WorldSkills Asia заявочную книгу на право проведения чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia в 2024 или 2026 году в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение азиатского чемпионата WorldSkills Asia на Сахалине позволит продолжить активное развитие системы профессионального образования и поспособствует становлению региона как одного из центров подготовки высокопрофессиональных кадров на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, чемпионат может стать важным этапом комплексного сотрудничества WorldSkills Russia со странами - членами движения WorldSkills Asia, подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, заявка России на проведение чемпионата WorldSkills Asia в Южно-Сахалинске подкреплена богатым и успешным опытом проведения российских и международных соревнований по стандартам WorldSkills даже в условиях пандемии, дистанционного формата и новых стандартов безопасности. "В случае одобрения заявки регион получит дополнительный импульс для укрепления позиций одного из крупнейших центров подготовки высокопрофессиональных кадров на Дальнем Востоке и в странах АТР", - привели в пресс-службе слова Глушко.

Сахалинская область уже имеет опыт организации соревнований: в 2018 году в регионе состоялся финал национального чемпионата WorldSkills Russia. "Регион стал площадкой продвижения передовых технологий. У нас реализуются программы опережающей профессиональной подготовки под запросы работодателей ведущих сфер островной экономики, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, слова которого также приводятся в сообщении. - Наряду с этим мы ставим цель провести в Сахалинской области международный чемпионат WorldSkills Asia, он станет серьезным стимулом для профессионального роста наших ребят и развития среднего профессионального образования в целом".

В 2019 в России прошел мировой чемпионат WorldSkills Kazan, а в 2022 году в Санкт-Петербурге состоятся соревнования среди стран Европы - EuroSkills St. Petersburg 2022. В апреле 2020 года WorldSkills Russia вступил в WorldSkills Asia и взаимодействует со странами Азии в части организации совместного обучения, развития новых компетенций, формировании устойчивой системы подготовки кадров и содействии занятости.