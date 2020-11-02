КБР получит 704 млн рублей на борьбу с коронавирусом и проектирование инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 2 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит 704 млн рублей на защиту жителей от коронавируса и разработку проектной документации по объектам социальной и инженерной инфраструктуры. По информации пресс-службы кабмина РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Кабардино-Балкарская Республика получит 704 млн рублей на защиту жителей от коронавируса и разработку проектной документации по объектам социальной и инженерной инфраструктуры. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За счет этих средств удастся наладить работу 62 учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, дооснастить 188 койко-мест в медицинских организациях, обеспечить функционирование семи госпиталей и сделать более 24 тыс. тестов на коронавирус, также планируется провести иммунизацию 6,6 тыс. человек против пневмококковой инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств пойдет на разработку проектной документации по 39 фельдшерско-акушерским пунктам, спортивному комплексу, ледовому дворцу, объектам водоснабжения и водоотведения. "Правила выделения средств также утверждены председателем правительства. Принятое решение позволит республике сдержать распространение коронавирусной инфекции и обеспечить подготовку документации по важным инфраструктурным объектам", - отмечено в документе.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР, по состоянию на 2 ноября в регионе проведено 243 511 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 457), выявлено 10 268 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 86). Из числа заболевших выздоровели 7 497 (за сутки плюс 56), умерли - 146 (за сутки один человек). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 520 пациентов, из них в реанимации - 87.