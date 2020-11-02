Власти Усинска в Коми сняли режим ЧС, введенный после пожара в многоквартирном доме

СЫКТЫВКАР, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация города Усинска отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный 1 ноября после пожара в деревянном многоквартирном доме. Огонь уничтожил дом полностью, восстановлению он не подлежит, без крова остались 49 человек, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Режим "Чрезвычайная ситуация" у нас снят сегодня вечером, введен режим "Повседневная готовность". Сейчас все погорельцы временно поселились у родственников и знакомых, приготовленный пункт временного размещения в школе № 1 не пригодился. На пару дней вопрос с жильем решен, за это время каждой семье будет подобрано жилье в маневренном фонде, вместе с жильцами им подбирают комнаты. Одновременно с этим волонтеры собирают для погорельцев вещи первой необходимости", - рассказали ТАСС в администрации города.

Пожар в жилом деревянном двухэтажном доме в Усинске произошел днем 1 ноября. По данным МЧС, предварительная причина возгорания - недостаток конструкции электрооборудования. Никто не пострадал. О полной ликвидации пожара на площади в 700 кв. метров было объявлено утром 2 ноября. Дом сгорел полностью. По данным администрации Усинска, всего с места пожара было эвакуировано 72 человека, в том числе 15 детей: из горящего дома - 40 человек, еще 32 человека - из смежного.

Как уточнили ТАСС в администрации Усинска, смежный дом уже подключен к коммуникациям, но жильцы смогут вернуться туда после того, как специалисты обследуют дом и убедятся, что проживание в нем безопасно. Еще не завершен окончательный разбор сгоревших конструкций, дома разделяла кирпичная противопожарная стена.