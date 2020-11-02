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В Сочи пропал основатель университета Skillbox Игорь Кропов

Он ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта 1 ноября и не вернулся

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Кропов пропал в Адлерском районе города Сочи. Об этом сообщается на странице регионального отделения организации "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

"Пропал Коропов Игорь Валентинович, 31 год, город Сочи. 1 ноября ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся", - говорится в сообщении на странице отделения.

На официальной странице Кропова также присутствует публикация о его поиске, указано, что он является одним из основателей университета Skillbox.

Skillbox - онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.

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