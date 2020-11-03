{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Аргентина купит 15 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Еще 10 млн доз страна получит в качестве помощи

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины намерено купить 15 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета Voz.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

По данным ее источников в правительстве, еще 10 млн доз будут переданы Аргентине в качестве помощи. Как ожидается, первые вакцины поступят в южноамериканскую республику в декабре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли данные о безвозмездной передаче вакцины Аргентине.

"Информация о дарении не соответсвует действительности", - сообщил ТАСС представитель фонда.

Вакцина "Спутник V" для Аргентины будет произведена партнерами РФПИ в Индии, Китае и Корее, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. "Вакцина Sputnik V для Аргентины будет произведена партнерами РФПИ в Индии, Корее, Китае и ряде других стран, налаживающих производство российской вакцины", - сказал Дмитриев.

В октябре глава Российского фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд планирует начать поставки российской вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
Стрельба у синагоги в центре Вены
Консульский отдел посольства РФ отменил прием посетителей 3 ноября из-за терактов в Вене
В результате нападений один человек погиб, 15 получили ранения
Читать полностью