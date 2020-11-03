Старт Большому этнографическому диктанту дадут 3 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" начнется 3 ноября и будет проводиться в сетевом формате до 8 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора акции - Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"Диктант проводится в единый период - с 3 по 8 ноября 2020 года и традиционно приурочен к празднованию Дня народного единства. Формат проведения - онлайн. Задания будут опубликованы в 00:01. 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте "Большого этнографического диктанта" - www.miretno.ru", - говорится в сообщении пресс-службы ФАДН.

В 2020 году, отметили в ведомстве, у участников появится возможность немедленно узнать правильные ответы и получить историческую справку со ссылками на источники. Электронный сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта и доступен в электронном виде.

Задания диктанта будут оформлены в виде теста. Для участников из России общефедеральная часть, единая для всех участников, составит 20 вопросов, региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ - 10 вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100 баллов, 70 баллов за общефедеральную часть и 30 баллов - за региональную. Для зарубежных участников зарубежная часть, единая для всех, составит 30 вопросов. Общая сумма баллов за диктант - 100, время прохождения - 45 минут.

Большой этнографический диктант состоится в 2020 году в пятый раз. Участниками диктанта 2019 года стали 454 тыс. человек на 5,8 тыс. площадках в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных странах. Самому младшему участнику было 6 лет, самому старшему - 95. Всего же за годы проведения акции диктант написали порядка 1,2 млн человек из 46 стран.