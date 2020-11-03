Лауреатов премии "Гордость нации" наградят в "Геликон-опере" в Москве 3 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", приуроченная ко Дню народного единства, состоится во вторник в 18:00 в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве. Об этом сообщили ТАСС организаторы премии.

"[Лауреаты прибудут из] из 17 регионов страны. Организаторы раскрыли некоторые секреты: для статуэтки, вручаемой лауреатам премии "Гордость нации", лазурит и горный хрусталь искали по всей стране и нашли на Урале. Каждый из победителей получит драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак", - говорится в сообщении. Ранее оргкомитет премии сообщал, что ею будет удостоен в общей сложности 31 человек.

На церемонии выступят прославленные ансамбли: "Березка", "Чукотка", "Лезгинка", знаменитые солисты и хор "Геликон-оперы". Художественным руководителем церемонии станет российский театральный режиссер и народный артист Дмитрий Бертман, ведущими будут Сергей Майоров и Ксения Лисанская.

Премия вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Она предусматривает семь номинаций: за вклад в укрепление межнационального и межэтнического мира и согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

В 2020 году присутствует специальная номинация за милосердие и самоотверженность, победа в которой присуждается за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

На мероприятии будет не более 250 человек в силу эпидемической ситуации в стране. Прямую трансляцию церемонии будет вести информационный партнер мероприятия - информационное агентство ТАСС. Проект по организации премии реализуется Общероссийской общественной организацией "Ассамблея народов России" при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.