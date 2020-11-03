Кабмин выделил дополнительно более 730 млн рублей на создание новых мест в школах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно свыше 730 млн рублей для пяти регионов РФ на создание новых мест в школах, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Правительство продолжает работу по созданию новых мест в школах. Пяти регионам на эти цели будет дополнительно направлено 732,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Субсидии будут предоставлены Якутии, Краснодарскому краю, Иркутской, Челябинской и Свердловской областям. Данная мера позволит создать 3,6 тыс. дополнительных мест помимо уже запланированных до конца 2020 года.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.