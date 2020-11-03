В финал олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior вышли более 1,6 тыс. школьников

ТАСС, 3 ноября. Участниками финального этапа олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior станут более 1,6 тыс. школьников. Их ждет серия мероприятий по формированию команд и подготовке к заключительным испытаниям, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Подведены итоги отборочного этапа олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior - командных инженерных соревнований для учеников 5-7 классов. Из более 28 тыс. участников, подавших заявки, в финальный этап вышли 1 653 человека. Проект реализуется президентской платформой "Россия - страна возможностей", Кружковым движением НТИ, АНО "Платформа НТИ" и Агентством стратегических инициатив. Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проходит по пяти направлениям: "Технологии для виртуального мира", "Технологии для космоса", "Технологии для мира роботов", "Технологии для среды обитания" и "Технологии для человека", - сказали в пресс-службе.

Двое финалистов из Новосибирска и Белгорода учатся только в 4 классе - в этом году у них появилась возможность принять участие в соревнованиях после подтверждения опыта командной работы в области инженерии. Финалистов, подтвердивших свое участие в заключительном этапе, ждет серия мероприятий по формированию команд и подготовке к заключительным испытаниям. Участников будут сопровождать профессиональные тьюторы - модераторы, которые помогут следить за расписанием подготовки и самого финала, выбрать подходящую роль и объединиться в команды, получить помощь организаторов в подготовке к итоговым соревнованиям. После завершения олимпиады модераторы обсудят с участниками их опыт и помогут прийти к конструктивным выводам.

"Для отбора финалистов использовалась рейтинговая система. В заключительный этап вышли участники, занявшие первые строки в рейтинговой таблице своего федерального округа, а также отдельно - в Москве. Впереди заключительные этапы олимпиады - они будут проходить дистанционно с 22 ноября по 20 декабря - по федеральным округам и дополнительно в столице", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого процитировали в пресс-службе.

Финальный этап олимпиады

Первый финал олимпиады состоится 22 ноября, соревнования пройдут среди участников из Дальневосточного федерального округа. Финалистам предстоит в командах работать над инженерными задачами с учетом особенностей дистанционного формата соревнований, продемонстрировать практические навыки в программировании, 3D-моделировании, основах электроники и схемотехники. Победители получат полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить опыт для успешного выступления в треке олимпиады Кружкового движения НТИ для 8-11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

"Конечно, финал - один из самых ярких этапов олимпиады, где царит потрясающая атмосфера, когда ребята болеют за свои коптеры или в последний момент все же запускают чатбот. В этом году пандемия внесла свои коррективы, и финалы пройдут в режиме онлайн, но уверен, что современные технологии и мастерство наших модераторов позволят школьникам полностью погрузиться в мир технологий будущего и получить невероятные эмоции от финала. Более того, онлайн формат открыл возможность участвовать в соревнованиях даже тем ребятам, для которых поездка в другой город по разным причинам была невозможна. В этом главная миссия олимпиады - раскрыть потенциал и создать условия для развития каждого технологически ориентированного школьника", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" и проводится второй год. По сравнению с 2019 годом количество участников олимпиады-2020 выросло на 20% - с 23 тыс. до почти 29 тыс. человек. География поданных заявок охватывает почти всю Россию: от Калининградской области до Сахалина. Конкурсанты представляют 522 населенных пункта в 83 регионах России и зарубежных странах.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.