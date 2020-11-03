Правительство США просит освободить россиянку Осипову из заключения

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Правительство США просит освободить из тюремного заключения россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. "Только что адвокат Осиповой - Джошуа Лотер - сообщил, что правительство США в лице помощника окружного прокурора Джейсона Харта обратилось с просьбой к Апелляционному суду освободить Богдану", - рассказала в понедельник корреспонденту ТАСС один из инициаторов создания группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона (Сент-Луис, штат Миссури) Татьяна Якушева.

"Этим же документом Джейсон Харт высказывает позицию и о том, чтобы Богдана Осипова прибыла в Канзас для заслушивания повторного приговора, но уже в добровольном порядке", - добавила Якушева.

Добровольно или принудительно

Окончательное решение об освобождении россиянки теперь за Апелляционным судом. "Именно Апелляционный суд должен одобрить это прошение и отдельно прописать, может ли Богдана присутствовать на судебном слушании по вынесению повторного, смягченного приговора, онлайн, по видеоконференции, или все-таки должна, действительно, прибыть лично в Уичито (штат Канзас), - пояснила Татьяна Якушева. - Мы надеемся, что Апелляционный суд ответит в ближайшее время, учитывая срочность дела, связанного с тем, что срок наказания Богданы Осиповой по новому приговору закончился больше месяца назад. Все это время она находится в заключении сверх максимальных и допустимых сроков".

В июне 2019 года Богдана Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом в Денвере (штат Колорадо). В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого должен был истечь 27 сентября. Это означает, что после указанной даты она находится в американской тюрьме сверх допустимого срока.

Однако федеральный суд Канзаса не стал спешить с вынесением вердикта и освобождением россиянки, издав решение о необходимости передать Осипову в руки судебных исполнителей и препроводить обратно в Уичито, чтобы она лично присутствовала на оглашении нового приговора. Ввиду пандемии коронавируса и необходимости соблюдать карантинный режим этот перевод мог оказаться затяжным и трудным, поскольку подразумевает поэтапное перемещение заключенного по разным тюрьмам и повышенный риск заражения.

Дело многодетной матери

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Брайаном Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Богданы Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.