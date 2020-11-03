В школах Владивостока продлили школьные каникулы на неделю

"Осенние каникулы в 78 муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, продление каникул связано со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление о продлении осенних каникул во всех 78 школах города до 14 ноября. Это решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

В городской администрации отметили, что 31 октября, в последний день учебы перед каникулами, на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. За время каникул у сотрудников школ будет возможность провести дополнительную, усиленную обработку учебных помещений.

Решение о продлении осенних каникул приняли также в других городах Приморья - Артеме, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве и Уссурийске. "Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж принял решение продлить осенние каникулы на неделю. Таким образом, осенние каникулы продлятся со 2 по 15 ноября", - сообщается на сайте муниципалитета.

Ранее главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская предложила рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул для учащихся школ на семь дней, исходя из ситуации в каждом муниципальном образовании. Ориентируясь на эпидемиологическую обстановку, в городе Большой Камень решили каникулы не продлевать. "Пока оснований для увеличения сроков каникул в Большом Камне нет. Поэтому школьники выйдут на каникулы со 2 ноября и должны вернуться за парты 9 ноября. Но это в том случае, если эпидемиологическая ситуация останется стабильной и не ухудшится", - разъясняют на сайте городской администрации и уточняют, что окончательное решение будет принято 6 ноября на заседании оперативного штаба.

В Приморье за минувшие сутки зафиксированы 205 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 15 974 человек. Выздоровели 12 518 пациентов.