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В работе Facebook произошел сбой

Пользователи сообщают, что не могут зайти в свою учетную запись и испытывают затруднения с просмотром ленты

ТАСС, 3 ноября. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом во вторник сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 18:46 понедельника по времени восточного побережья США (02:46 вторника мск). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах и Великобритании.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 28% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 27% жалуются на полное отключение социальной сети.

Теги
СШАВеликобританияНидерланды
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