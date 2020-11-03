Объем финансирования культуры и спорта в Приморье превысит 3 млрд рублей в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий в сфере культуры в Приморье составит в 2021 году около 1,5 млрд рублей, в области спорта - около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник заместитель председателя правительства края - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова на общественных слушаниях, посвященных краевому бюджету в части культуры и спорта на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС уточнили, что в региональном бюджете на 2020 год на мероприятия по поддержке и развитию физической культуры и спорта было выделено 2 млрд 535 млн 360 тыс. рублей, на сферу культуры - 1 млрд 933 млн 191 тыс. рублей.

"На отрасль культуры всего запланировано в бюджете на 2021 год 1 млрд 485 млн 476 тыс. 580 рублей. Средства федерального бюджета составляют 195 млн 690 тыс. рублей. Всего на отрасль физкультуры и спорта выделено 1 млрд 601 млн 856 тыс. 700 рублей, из федерального бюджета - 438 млн рублей", - сказала Бронникова, отметив, что снижение объемов финансирования связано в том числе с тем, что ряд проектов уже выполнен и больше не требует выделения средств.

Так, в 2021 году во Владивостоке, Артеме и Арсеньеве появятся первые три модельные библиотеки, на это будет выделено 20,5 млн рублей, большая часть финансирования будет предоставлена из федерального бюджета. Кроме того, к концу следующего года будет улучшена материально-техническая база 11 детских школ искусств и Приморского краевого колледжа культуры. Планируется открыть виртуальный концертный зал в Лесозаводске, продолжится поддержка студентов и детей-сирот, финансирование гастрольной деятельности, поддержка муниципальных учреждений культуры. 86 млн рублей будет направлено на реализацию социально значимых культурных проектов и мероприятий, в их числе традиционный кинофестиваль "Меридианы Тихого", культурные мероприятия в рамках Восточного экономического форума, Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама" и другие.

Говоря о мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, Бронникова отметила, что планируется создание двух площадок ГТО, приобретение спортивного оборудования, строительство регионального центра по хоккею на острове Русском и строительство стадионов. Всего мероприятия в этой сфере затронут 11 муниципальных образований края.

Во вторник общественные слушания, посвященные различным направлениям бюджета региона, проходят уже в пятый раз. Их проводят, чтобы сделать процесс формирования бюджета более открытым и привлечь к нему жителей региона. Обсуждение проводится отдельными блоками по социально значимым направлениям. По итогам проведения всех обсуждений будет сформирован проект бюджета на 2021 год, его рассмотрят на расширенном заседании правительства края, а после этого - на заседании Законодательного собрания региона.