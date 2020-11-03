WP: Белый дом предупредили о новой опасной фазе пандемии

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Дебора Биркс предупреждает коллег по администрации США о новой опасной фазе пандемии в стране и призывает к гораздо более решительным действиям. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на внутренний доклад Биркс.

"Мы вступаем в самую серьезную и смертоносную фазу этой пандемии, <...> которая приведет к росту смертности, - цитирует документ издание. - <...> Это не о закрытии страны (введении ограничительных мер - прим. ТАСС). Это касается того, что решительный, сбалансированный подход [в борьбе с распространением пандемии] не был реализован". По данным газеты, координатор не поддерживает проведение президентом США Дональдом Трампом выступлений перед сотнями своих сторонников в различных штатах, учитывая, что у большинства отсутствуют защитные маски.

Кроме того, чиновник не согласна с главой администрации в том, что рост случаев заражения коронавирусом связан с увеличением числа тестирований. Биркс отмечает, что страна вступает в наиболее опасный период, когда на этой неделе за день будет фиксироваться более 100 тыс. случаев, говорится в статье. По словам одного из сотрудников администрации, координатор "чувствует себя так, словно ее игнорируют".

В октябре The Washington Post утверждала, что среди участников американской межведомственной рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс, имеют место резкие разногласия. На первые роли якобы выдвинулся пользующийся расположением Трампа нейрорентгенолог Скотт Атлас, отодвинувший на задний план директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и Дебору Биркс. Атлас якобы продвигает идеи, которые зачастую не имеют научной ценности, а Пенс отказывается вмешиваться в споры сторон, лишь призывая их самих улаживать противоречия и предоставлять участникам группы данные, подкрепляющие выдвигаемые предложения.