Мониторинг партии "Единая Россия" выявил дефицит препаратов от COVID-19 в трети аптек в РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мониторинг партии "Единая Россия" выявил дефицит препаратов для лечения коронавируса в трети аптек в России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба единороссов.

Активисты партпроекта "Народный контроль" с 21 октября проверили более 2500 аптек в 45 регионах. "Проверили активисты партпроекта наличие "Фавипиравира" и его производных в аптеках. В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать. В трети аптек - около 950 точек - лекарства в наличии не было совсем, даже под заказ", - цитирует пресс-служба партии координатора партпроекта "Единой России", депутата Госдумы Анну Кувычко.

Кроме того, в некоторых регионах есть проблемы и со сроками поставок препаратов. "Например, в Приморском крае срок ожидания составит 3-4 дня, в Хабаровском крае доставка осуществляется в течение 5 дней, что также является недопустимо длительным сроком. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях", - отметила парламентарий.

Кувычко добавила, что среди дефицитных препаратов оказались "Клексан", "Ксарелто", "Актемра", "Метипред", "Триазаверин", "Левофлоксацин" и другие. Они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Мы держим ситуацию на контроле. Надеемся, что фармацевтические компании и аптечные сети оперативно отреагируют на возросший спрос. Мною направлен депутатский запрос на имя министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко с просьбой сообщить о доступных объемах производства и возможностях по оптимизации работы системы поставки лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Также мы обратились в Минпромторг России с требованием ускорить перевод системы маркировки лекарств в уведомительный режим в субъектах РФ для сокращения возникшего дефицита. Соответствующее письмо направлено на имя министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова", - рассказала Кувычко.

В пресс-службе добавили, что была проведена оценка стоимости препаратов от коронавируса на основе российского "Фавипиравира". Там напомнили, что ранее Федеральная антимонопольная служба установила ее верхнее значение - 5,5 тыс. рублей. Между тем в ряде аптек сохранялось двукратное завышение цены. "На сегодняшний момент цена на лекарство в 97% проверенных аптеках снизилась почти в два раза, только в 79 аптеках были выявлены факты нарушений предельной отпускной цены. Данная информация уже передана в ФАС России и Минздрав России", - отметила Кувычко.