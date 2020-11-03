Ученые ДВФУ разработали модель для прогнозирования эпидемиологической ситуации в вузе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ШЦЭ ДВФУ) вместе с коллегами из Медицинского центра ДВФУ разработали прогнозную модель для анализа эпидемиологической ситуации по коронавирусу в кампусе университета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Наша прогнозная модель основана на ретроспективных данных о том, как развивалась эпидемия в России и других странах. Мы уверены в реалистичности своего прогноза, потому что постоянно тестируем модель, каждый день сверяя ее данные с реальной информацией, и корректируем алгоритм в случае, когда прогноз расходится с фактами. Один из выводов на сегодняшний день - эпидемиологическую нагрузку на университет создают не сами заболевшие, которых не очень много, а контактные студенты и сотрудники, нарушающие противоэпидемические меры", - сказал директор ШЦЭ ДВФУ Илья Мирин, слова которого приводятся в сообщении.

Прогнозная модель ДВФУ основана на технологии многослойных нейронных сетей, обучаемых методом обратного распространения ошибки. Ее особенность - в наличии более чем одного обучаемого слоя. Для сравнения в модели была учтена информация по странам, в которых не было введено жестких ограничений в связи с коронавирусом (США, Бразилия). Информация для построения прогноза собирается из разных агрегаторов по странам, например, использовались данные Университета Джонса Хопкинса.

"Прогнозируя ситуацию на кампусе вместе с Медцентром ДВФУ, мы решаем прикладную задачу: пытаемся понять, какое количество заболевших ожидать, сколько коек готовить", - отметил Мирин.

В числе мер профилактики COVID-19 в ДВФУ эксперты проводили беседы со старостами студенческих групп, во время которых медики объясняли, что в случае выявления заболевших они будут обязаны изолировать всех контактных студентов. При этом контактными не будут считаться те, кто соблюдал масочный режим. Количество контактных людей после этого резко упало, учебный процесс не был нарушен, а прогнозная модель показала более благоприятный прогноз.

Всего за период пандемии в ДВФУ коронавирусом заразились 137 человек. В легкой форме перенесли инфекцию 93%, в тяжелой - 7%. Летальных случаев нет.