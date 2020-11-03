Совфед одобрил закон об ограничениях для омбудсмена и его постоянном проживании в России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, устанавливающий, что уполномоченным по правам человека может стать гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации.

Также законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет. При этом ему запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Проект этого закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений конституции.