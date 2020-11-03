Перед залом заседаний Совфеда установили модули для измерения температуры и дезинфекции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специальные модули для измерения температуры и дезинфекции установили перед залом пленарных заседаний Совета Федерации. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, открывая в среду очередное пленарное заседание верхней палаты парламента.

Она отметила, что присутствующие в зале сенаторы находятся в масках и перчатках, "все живы и здоровы", и поблагодарила парламентариев за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

"Как вы обратили внимание, перед залом заседания на втором и третьем этажах установлены специальные модули для измерения температуры и дезинфекции", - отметила Матвиенко, поблагодарив за соответствующую инициативу члена СФ от Новгородской области Сергея Митина.

"Мы заботимся о вашем здоровье, прошу не расслабляться и иметь в виду, что все необходимые [санитарно-эпидемиологические] требования нужно соблюдать", - обратилась она к сенаторам.

В понедельник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что по итогам исследования, проведенного перед пленарным заседанием Совфеда, у одного сенатора оказался положительным тест на коронавирус.