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Теракт в Вене

Жители Москвы несут цветы к посольству Австрии в связи с терактом в Вене

Над посольством приспущены государственный флаг Австрии и флаг Евросоюза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители столицы во вторник с самого утра приносят цветы к посольству Австрии в Москве, чтобы почтить память жертв стрельбы в Вене, произошедшей накануне вечером, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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У здания диппредставительства в Староконюшенном переулке лежат алые розы. Над посольством приспущены государственный флаг Австрии и флаг Евросоюза.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован стражами порядка. Как проинформировали в правоохранительных органах, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных людей.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали атаку в Вене терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску преступников.

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