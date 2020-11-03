Жители Москвы несут цветы к посольству Австрии в связи с терактом в Вене

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители столицы во вторник с самого утра приносят цветы к посольству Австрии в Москве, чтобы почтить память жертв стрельбы в Вене, произошедшей накануне вечером, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У здания диппредставительства в Староконюшенном переулке лежат алые розы. Над посольством приспущены государственный флаг Австрии и флаг Евросоюза.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован стражами порядка. Как проинформировали в правоохранительных органах, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных людей.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали атаку в Вене терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску преступников.