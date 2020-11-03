В России за сутки выявили 18 648 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 18 648, до 1 673 686. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике, Татарстане и Дагестане (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО и Краснодарском крае (по 0,7%).

В частности, в Москве за сутки было выявлено 5 150 случаев, в Санкт-Петербурге - 944, в Московской области - 567, в Нижегородской области - 391, в Архангельской области - 387.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 393 494 человека.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 15 331, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 251 364 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 74,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 647 пациентов в Москве, 488 - в Иркутской области, 484 - в Санкт-Петербурге, 421 - в Самарской области, 415 - в Московской области, 409 - в Республике Бурятия.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 238 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 828 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 63 летальных исхода в Москве, 59 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области, 13 - в Московской области, по 11 - в Нижегородской и Иркутской областях, еще в 48 регионах число умерших не превышало 10.