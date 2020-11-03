Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,07

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение, уменьшившись до 1,07. В Москве показатель опустился до 1,11, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент превышает единицу в семи из десяти регионов страны с наибольшим числом заболевших. В Ростовской области он третий день подряд держится на уровне 1, в Свердловской области остался на отметке 0,97, в Ханты-Мансийском округе сократился до 0,98.

В Нижегородской области показатель составил 1,02, в Воронежской - 1,04, в Иркутской, а также в Красноярском крае - 1,05, в Подмосковье - 1,08. Выше всего коэффициент в Санкт-Петербурге, где число выявляемых случаев продолжает быстро расти, - 1,2.

Заболеваемость в России растет с начала сентября, в конце этого месяца и начале следующего коэффициент по стране поднимался до уровня 1,2. Стабилизация показателя ближе к 1 может говорить о снижении темпов распространения инфекции, хотя уже пять дней подряд в России выявляют более 18 тыс. заболевших в сутки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.