Лекарства на 42 млн рублей закупили в Приамурье для лечения больных COVID-19 на дому

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Амурской области заключило все контракты и начинает поставки препаратов для лечения пациентов с легкой формой COVID-19 и внебольничными пневмониями с небольшим поражением легких. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 42,7 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Амурский Минздрав заключил все контракты и начинает поставки препаратов для лечения "легких" пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из областного бюджета на эти цели доведено финансирование в размере 13 млн рублей. Также на эти же цели из федеральной казны область должна получить 29 млн 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации исполняющей обязанности министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, лекарства будут переданы пациентам с легким течением коронавирусной инфекции, которые получают лечение в амбулаторных условиях, а также пациентам с внебольничными пневмониями, у которых небольшое поражение легких.

В октябре на совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин предложил незамедлительно выделить из средств федерального бюджета свыше 5 млрд рублей на обеспечение амбулаторных больных лекарствами. В частности, для Амурской области было предусмотрено 29 млн рублей. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на этом же совещании сообщила, что правительство продолжит мониторинг ситуации с обеспечением медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

В Амурской области зарегистрировано 6 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 63 человека умерли. По данным правительства Амурской области, в регионе развернуты девять инфекционных госпиталей на 1,3 тыс. коек и провизорные госпитали на 386 коек.