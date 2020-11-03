Исследователи рассказали об уровне смертности из-за коронавируса среди беременных

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень смертности от коронавируса у беременных выше примерно на 70%, чем у тех женщин, которые не ждут ребенка. Об этом говорится в опубликованном в понедельник исследовании федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) США.

По его сведениям, число смертей на 1000 беременных пациенток составляет 1,5, в то время как у женщин, которые не ждут ребенка, этот показатель равен 1,2. Беременные женщины с коронавирусом почти в три раза чаще помещаются в отделение реанимации (10,5 против 3,9 случаев на 1000 пациенток) и нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (2,9 против 1,1 случаев на 1000 пациенток).

Как отмечают в ЦКПЗ, такая разница может быть связана с изменениями, которые происходят в организме женщин при беременности. В исследование, проводившееся с 22 января по 3 октября, были включены данные по 400 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет, заразившихся коронавирусом нового типа.

С начала пандемии в мире заразились около 46,5 млн человек, более 1,2 млн умерли.