Власти рекомендовали пермским школам продлить каникулы до 8 ноября

ПЕРМЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Пермского края с целью снижения распространения коронавируса и нагрузки на систему здравоохранения рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 8 ноября, при этом каждое учебное заведение может самостоятельно принять решение. Об этом во вторник сообщается на портале правительства региона.

"Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки Прикамья Раисы Кассиной.

Как только закончатся каникулы, в школах продолжат мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ, будут организованы утренний фильтр, регулярная обязательная дезинфекция помещений. Учителя во внеурочное время, в том числе во время перемен, должны носить медицинские маски, также их должны использовать сотрудники столовой. Ранее по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в школы, техникумы и колледжи региона передали 1 млн масок.

На 3 ноября в Пермском крае выявлено 13 879 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 1,2%. Выздоровели более 9,1 тыс. человек, на лечении находятся около 1,8 тыс. пациентов. С начала пандемии от коронавируса умерли 409 человек, еще 267 - от сопутствующих заболеваний.