"Вектор" выпустил две серии вакцины от коронавируса для пострегистрационных испытаний

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первые две серии вакцины центра "Вектор" от коронавируса для проведения пострегистрационных испытаний уже произведены и проходят контроль, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

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"Первые две пострегистрационные серии вакцины "Эпиваккорона" произведены. В настоящее время проводится контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что точная дата начала пострегистрационных исследований еще не определена.

Клинические исследования "Эпиваккороны" среди детей

"Вектор" приступит к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" среди детей после получения разрешения Минздрава РФ.

"Клинические исследования вакцины среди детского населения будут проведены после получения соответствующего разрешения Минздрава России на проведение исследований. Планируется участие 100-150 добровольцев в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор центра Ринат Максютов сообщил, что "Вектор" проведет клинические исследования вакцины от коронавируса среди подростков в возрасте 14-17 лет. При этом состав препарата менять не будут.

Гражданский оборот

Как отмечается, "Вектор" планирует направить часть своей вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. "Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ряд зарубежных стран проявляет интерес к этой вакцине.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.

Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.