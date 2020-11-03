В Париже планируют ввести комендантский час

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Франции в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом намерены ввести в Париже комендантский час в дополнение к уже действующему по всей стране режиму самоизоляции. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

"Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс", - сказал он в эфире телеканала BFM. По словам Атталя, мера, которая в октябре временно действовала во многих французских городах, скорее всего, будет вступать в силу с 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Другие детали, связанные с этим ограничением, как ожидается, в течение дня уточнит глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Постановление о введении комендантского часа, по словам представителя правительства, будет обнародовано в ближайшее время. "Мы принимаем меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, - сказал Атталь. - Многие граждане их соблюдают, и для них невыносимо видеть, что другие не следуют этим правилам".

Согласно данным представителя французского кабмина, "в минувшие выходные полиция провела более 100 тыс. проверок, по итогам которых были выписаны 14 тыс. штрафов". "Часть предписаний сделана тем, кто переезжал из одного региона в другой, когда это запрещено", - отметил он. "Также есть пример, когда владелец бара в парижском пригороде Куркурон решил открыть двери для посетителей, несмотря на запрет", - сказал Атталь.

Карантин во Франции

Согласно распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, в стране с 30 октября сроком как минимум до 1 декабря повторно введен режим карантина из-за роста случаев инфицирования коронавирусом. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости.

Выход на улицу разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита к врачу, получения социальной помощи, для явки в суд. Во всех случаях заполняется специальный бланк с указанием имени, фамилии, возраста и места рождения, адреса проживания и времени выхода на улицу.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции выявлено более 1,4 млн случаев заражения COVID-19. Число умерших с марта составляет почти 37,5 тыс. человек.