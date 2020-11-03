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Пандемия COVID-19

Центр "Вектор" продолжает исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа

В Роспотребнадзоре уточнили, что прототип вакцины уже прошел ряд лабораторных и доклинических исследований

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" продолжает исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа, ее прототип уж прошел ряд лабораторных и доклинических исследований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Прототип назальной вакцины уже создан и прошел ряд лабораторных и доклинических исследований. В настоящее время ее исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Центра Ринат Максютов сообщал, что "Вектор" разрабатывает вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос. 

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