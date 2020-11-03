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Пандемия COVID-19

Вакцина "Вектора" против гриппа и коронавируса проходит исследования на животных

Препарат стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вакцина, которая сможет защищать организм одновременно против гриппа и новой коронавирусной инфекции, уже проходит исследования на лабораторных животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на основе рекомбинантного вируса гриппа А, которая стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса. Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор центра Ринат Максютов сообщил, что специалисты "Вектора" работают над созданием объединенной вакцины против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Ее необходимость обусловлена тем, что, согласно исследованиям, одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него.

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