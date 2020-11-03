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Пандемия COVID-19

Хабаровский край получит 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут на оплату работы компаний по проведению кислорода для пациентов с коронавирусом, закупку кислородных концентраторов и лекарств

ТАСС, 3 ноября. Правительство России выделит Хабаровскому краю 200 млн рублей на закупку оборудования и лекарств для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается во вторник на официальном портале регионального правительства.

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"Регион получит 200 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета. 140 млн распределят между медицинскими учреждениями, специалисты которых работают с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В частности, на федеральные средства власти оплатят работу компаний по проведению кислорода для пациентов с коронавирусом, закупят кислородные концентраторы и лекарства для стационаров.

Кроме того, 49 млн рублей пойдут на закупку лекарств для пациентов на амбулаторном лечении.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в крае выявлено 16 980 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 226. Выписаны 11 533 пациента. Развернуто 2 767 коек, их загруженность составляет почти 89%. Власти региона с 2 ноября приостановили работу театров, филармоний, цирков и детских игровых комнат.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия COVID-19
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