Матвиенко поручила поставить перед Мурашко вопрос о поставках вакцин от гриппа в регионы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник поручила поставить перед министром здравоохранения Михаилом Мурашко в ходе предстоящего правительственного часа вопрос об обеспечении своевременных федеральных поставок вакцин от гриппа в регионы.

Данный вопрос в ходе заседания поднял сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. По его словам, с учетом поручения президента Владимира Путина по вакцинированию населения от гриппа область должна получить 1,095 млн вакцин, однако на данный момент поставили лишь 571 тыс. ампул. "Совершенно очевидно, что субъект [РФ] может не справиться с исполнением поручения президента", - констатировал парламентарий.

"Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике направить соответствующее обращение тревожное в Минздрав", - ответила Матвиенко. "На следующем заседании Совета Федерации, 18 ноября, будет правительственный час с участием министра здравоохранения. Проинформируйте, пожалуйста, Инна Юрьевна, министра здравоохранения, чтобы он отчитался перед Советом Федерации, как Министерство здравоохранения РФ, наверное, и Министерство промышленности РФ, и другие к этой дате выполнят поручение президента", - добавила спикер, обращаясь к главе комитета Совфеда по социальной политике Инне Святенко.

"Все поручения президента должны безусловно, безукоризненно и в установленные сроки исполняться. Вакцина нужна сейчас, когда начинается осень, когда начинается распространение гриппа, она абсолютно будет бесполезна через 3-4 месяца", - подчеркнула Матвиенко.