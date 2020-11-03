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Пандемия COVID-19

Напрасные антибиотики и критический этап. Главное о коронавирусе за 3 ноября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 673 686 случаев заражения, из них новых — 18 648. За сутки умерли 355 человек, за весь период — 28 828.  
  • Амбулаторные пациенты с COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства на следующей неделе.
  • Группы крови больных коронавирусом не связаны с тяжестью его течения или летальностью, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
  • Минздрав обеспокоен тем, что россияне все чаще при COVID-19 используют антибиотики, которые бесполезны для его лечения. 

Москва

  • Всего зафиксировано 439 355 случаев заражения, из них новых — 5150.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 46,8 млн случаев заражения, умер 1 206 181 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Мир переживает критический этап пандемии, и следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
  • В Париже планируют ввести комендантский час. Глава Минздрава Франции сообщил, что власти регистрируют в столице новый случай заражения каждые 30 секунд.
  • Американские медики усомнились, что антитела к коронавирусу быстро исчезают из организма переболевших.
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Пандемия COVID-19
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