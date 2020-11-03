Напрасные антибиотики и критический этап. Главное о коронавирусе за 3 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 673 686 случаев заражения, из них новых — 18 648. За сутки умерли 355 человек, за весь период — 28 828.
- Амбулаторные пациенты с COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства на следующей неделе.
- Группы крови больных коронавирусом не связаны с тяжестью его течения или летальностью, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
- Минздрав обеспокоен тем, что россияне все чаще при COVID-19 используют антибиотики, которые бесполезны для его лечения.
Москва
- Всего зафиксировано 439 355 случаев заражения, из них новых — 5150.
Мир
- Всего зафиксировано более 46,8 млн случаев заражения, умер 1 206 181 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Мир переживает критический этап пандемии, и следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
- В Париже планируют ввести комендантский час. Глава Минздрава Франции сообщил, что власти регистрируют в столице новый случай заражения каждые 30 секунд.
- Американские медики усомнились, что антитела к коронавирусу быстро исчезают из организма переболевших.