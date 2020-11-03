Телебашни в городах России включат праздничную подсветку к 53-летию башни в Останкино

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Телебашни в городах России включат праздничную подсветку в день рождения Останкинской телебашни, которой 5 ноября исполнится 53 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В день рождения Останкинской телебашни на ее фасаде появится яркая поздравительная открытка, чтобы все желающие смогли присоединиться к поздравлениям одной из главных достопримечательностей России. РТРС включит праздничную подсветку в честь дня рождения Останкинской башни и на телебашнях в других городах страны", - сообщили в пресс-службе.

В РТРС отметили, что телебашня в Останкино остается самой высокой в Европе, а ее создатель Николай Никитин в 1967 году прогнозировал, что она простоит 300 лет.

"5 ноября 1967 года был подписан акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию Общесоюзной радиотелевизионной передающей станции им. 50-летия Октября, именно так официально телебашня называлась 53 года назад. Уже более полувека Останкинская телебашня остается символом отечественного телерадиовещания и местом притяжения сотен тысяч туристов, желающих испытать чувство полета, стоя на смотровой площадке на высоте 112-этажного небоскреба", - отметили в пресс-службе.

Всего с момента открытия телебашню посетили более 13 млн человек.