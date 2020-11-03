В Тамбовской области запретили ночную работу кафе и ресторанов

ТАМБОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Тамбовской области из-за роста числа заражений коронавирусом с 3 ноября и до особого распоряжения ввели ограничения на работу кафе и ресторанов, которым по ночам запрещено принимать и обслуживать посетителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Тамбовской области.

"На территории Тамбовской области с 3 ноября до особого распоряжения временно приостановлена деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающих услуги общественного питания, в период с 23:00 до 06:00 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что указанный запрет не распространяется на предпринимателей, оказывающих услуги дистанционным способом. Кроме того, в регионе по-прежнему сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания, самоизоляция носит рекомендательный характер.

За последние сутки в Тамбовской области выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 10 134, 8 533 человек выздоровели, на госпитализации находятся 669 пациентов.