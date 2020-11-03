{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Тамбовской области запретили ночную работу кафе и ресторанов

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

ТАМБОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Тамбовской области из-за роста числа заражений коронавирусом с 3 ноября и до особого распоряжения ввели ограничения на работу кафе и ресторанов, которым по ночам запрещено принимать и обслуживать посетителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Тамбовской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На территории Тамбовской области с 3 ноября до особого распоряжения временно приостановлена деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающих услуги общественного питания, в период с 23:00 до 06:00 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что указанный запрет не распространяется на предпринимателей, оказывающих услуги дистанционным способом. Кроме того, в регионе по-прежнему сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания, самоизоляция носит рекомендательный характер.

За последние сутки в Тамбовской области выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 10 134, 8 533 человек выздоровели, на госпитализации находятся 669 пациентов.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Самарской области рекомендовали перевести беременных на удаленную работу
В областной администрации не исключили, что в будущем эта норма будет носить не рекомендательный, а обязательный характер
Читать полностью