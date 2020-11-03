В Аргентине заявили, что вакцина "Спутник V" будет бесплатной для граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" будет бесплатной для всего населения Аргентины. Об этом сообщила во вторник советник президента южноамериканской республики Сесилия Никколини.
"Возможность поставить прививку будет предоставляться бесплатно, чтобы все жители могли позволить себе это. "Спутник V" стоит $19,9 [за дозу], мы согласовываем последние детали в зависимости от количества, которое мы сможем приобрести, но она [вакцина] будет бесплатной для всех", - сказала она в эфире радиостанции Destape.
По словам Никколини, препарат будет поставлен в больницы по всей стране. "Когда начнется кампания по вакцинации, приоритет будет отдаваться лицам из групп риска, медицинским сотрудникам и сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила она.
Никколини отметила, что южноамериканская республика продолжает переговоры о покупке других вакцин. "Мы далеко продвинулись с AstraZeneca, Pfizer и "Спутником V" и будем следить за появлением новых [вариантов]", - добавила советник президента.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в Twitter сообщил, что у страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Корее.
В августе стало известно, что в 2021 году в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки за исключением Бразилии.