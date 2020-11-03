В Аргентине заявили, что вакцина "Спутник V" будет бесплатной для граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" будет бесплатной для всего населения Аргентины. Об этом сообщила во вторник советник президента южноамериканской республики Сесилия Никколини.

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"Возможность поставить прививку будет предоставляться бесплатно, чтобы все жители могли позволить себе это. "Спутник V" стоит $19,9 [за дозу], мы согласовываем последние детали в зависимости от количества, которое мы сможем приобрести, но она [вакцина] будет бесплатной для всех", - сказала она в эфире радиостанции Destape.

По словам Никколини, препарат будет поставлен в больницы по всей стране. "Когда начнется кампания по вакцинации, приоритет будет отдаваться лицам из групп риска, медицинским сотрудникам и сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила она.

Никколини отметила, что южноамериканская республика продолжает переговоры о покупке других вакцин. "Мы далеко продвинулись с AstraZeneca, Pfizer и "Спутником V" и будем следить за появлением новых [вариантов]", - добавила советник президента.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в Twitter сообщил, что у страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Корее.

В августе стало известно, что в 2021 году в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки за исключением Бразилии.