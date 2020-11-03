На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых граждан до 26 ноября

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 26 ноября включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Владимира Владимирова, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами "с 13 ноября по 26 ноября 2020 года включительно", - говорится в документе.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен до 13 ноября 2020 года.

Также, согласно постановлению, организациям рекомендовано перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников. Уточняется, что организовать удаленную работу следует при наличии такой возможности.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 21 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 938 человек. В больницах региона умерли 435 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.