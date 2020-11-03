В одном из районов Краснодарского края высадили 4,5 тыс. саженцев по акции "Сохраним лес"

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. саженцев посадили в Апшеронском районе Краснодарского края в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Посадочный материал подготовили студенты местного лесхоз-техникума, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Регион участвует в акции "Сохраним лес" с 2019 года. В этом году часть посадок в рамках акции уже прошла на ряде территорий края, а во вторник состоялось центральное мероприятие на участке 0,7 га в Апшеронском лесничестве.

"Участники высадили более 4,5 тыс. сеянцев дуба черешчатого, одной из главных и наиболее ценных для лесов Северного Кавказа пород. В экологическом мероприятии приняли участие <...> всего более 50 человек", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов уточнил, что в текущем году большая часть запланированных мероприятий с участием представителей подведомственных министерству учреждений, муниципалитетов, волонтеров, членов школьных лесничеств была проведена в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском районах, городах Горячий ключ и Новороссийск.

"Высаженные за время акции деревья значительно усиливают средообразующий потенциал кубанского леса", - цитирует пресс-служба Каинова.

В рамках акции "Сохраним лес" в России планируется высадить 40 млн деревьев, присоединятся все регионы страны. Все места высадок доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес".