В поселке на окраине Волгограда высадили 4 тыс. деревьев в ходе акции "Сохраним лес"

ВОЛГОГРАД 3 ноября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" высадили во вторник 4 тыс. деревьев вблизи поселка Гумрак на западной окраине Волгограда, сообщили журналистам в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (Облкомприроды).

"В рамках акции в поселке Гумрак на территории лесного фонда сотрудниками Облкомприроды, областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, ГУ МЧС по Волгоградской области и Волгоградского лесничества высажено 4 тыс. молодых деревьев на общей площади 1,3 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участок для высадки леса был выбран не случайно. В 2010 году территория лесного фона вблизи поселка Гумрак серьезно пострадала от пожара. "Новые насаждения помогут не только компенсировать нанесенный стихией ущерб, но и послужат дополнительной защитой от ветра и пыли, будут способствовать очищению и увлажнению воздуха в городе-миллионнике Волгограде", - отметила представитель Облкомприроды.

В Волгоградской области акция "Сохраним лес" стартовала в начале октября. В ее рамках во всех муниципальных образованиях с участием лесничеств и местных жителей планируется высадить более 8,5 тыс. деревьев. Завершится акция в Волгограде 13 ноября высадкой аллеи из сосен и катальп на главной высоте России - Мамаевом Кургане. Помимо высадки деревьев, в рамках акции в лесничествах региона проходит сбор семян лесных растений, организуются субботники по расчистке лесов от мусора, проводятся различные конкурсы для школьников.

Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес".