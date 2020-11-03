В ВОЗ назвали тестирование лучшим способом диагностики COVID-19

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Грипп и вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, но чтобы не ошибиться с диагнозом, нужно прибегнуть к лабораторному тестированию. С такой рекомендацией выступила во вторник на брифинге в Женеве, транслировавшемся в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн.

"Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории", - сказала она. "Респираторные симптомы как у гриппа, так и у COVID-19 очень похожи", - добавила Моэн.

Эксперт обратила внимание на наличие "уникальных симптомов" при COVID-19. Это потеря обоняния и вкуса. "Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп", - сказала Моэн.

"Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза", - напомнила она, подчеркнув, что "нужно посмотреть на симптомы". Если они слабые и ограничиваются чиханием при отсутствии температуры или при небольшой температуре, то "можно оставаться дома". "Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - констатировала Моэн.

Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу и при отсутствии серьезных симптомов. Эксперт напомнила, что к "группе риска" в том, что касается гриппа, относятся дети в возрасте до пяти лет, беременные, работники здравоохранения, а также люди старше 65 лет и те, у кого имеются заболевания, в том числе проблемы с сердцем и диабет.