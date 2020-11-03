Ростовские власти заявили, что ковидные госпитали города обеспечены медоборудованием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Ковидные госпитали, развернутые на базе лечебных учреждений Ростова-на-Дону, обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием. Об этом во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба по контролю распространения коронавируской инфекции сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Все задействованные учреждения у нас полностью обеспечены необходимым медицинским оборудованием. По вашему поручению мы докупили кислородные концентраторы, приобретены кислородные баллоны, резервные источники питания", - сказал Логвиненко, докладывая о ситуации с распространением коронавируса губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

По словам Логвиненко, для нужд ковидных госпиталей закуплены резервные кислородные баллоны, совместно с властями региона администрация Ростова-на-Дону работает над приобретением кислородной станции.

На минувшей неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентов в ковидном госпитале, действующем на базе городской больницы № 20. По информации следствия, 11 октября там умерли пять пациентов с коронавирусом. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Двадцать первого октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 31 558 случаев заражения, 25 066 человек выздоровели, 869 пациентов умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03. Ранее власти региона ввели ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.