Путин осмотрел новый ледокол "Виктор Черномырдин" в Петербурге и провел встречу с Бегловым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял во вторник участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Глава государства также осмотрел судно и провел встречу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

"Виктор Черномырдин" - самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Он предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, а также может работать в Арктике и Антарктике. В церемонии поднятии флага на судне, помимо Путина и Беглова, приняли участие глава Минтранса России Евгений Дитрих, генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев и Виталий Черномырдин - сын экс-премьера.

Флаг был поднят под гимн России. Президент выступил перед участниками мероприятия, а затем осмотрел помещения ледокола и заслушал доклад министра транспорта. В завершение глава государства расписался на табличке судна.

На встрече с губернатором Петербурга, которая состоялась на борту ледокола, Путин и Беглов обсудили, в частности, ситуацию с коронавирусом в городе и вопросы строительства метро.

Мероприятие прошло на территории пассажирского порта "Морской фасад". Это первый и единственный в Северо-Западном федеральном округе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. "Морской фасад" работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что дизель-электрический ледокол, названный в честь российского государственного деятеля, премьер-министра РФ в 1992-1998 годах Виктора Черномырдина, будет сдан в Санкт-Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти бывшего главы российского правительства.

О ледоколе

Ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях" (входят в ОСК). 22600 - единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и с самой высокой степенью автоматизации, реализованный в Российской Федерации и за рубежом.

"Виктор Черномырдин" стал самым крупным дизель-электрическим ледоколом, спроектированным российскими конструкторами и заложенным на отечественной верфи в XXI веке. Суда подобного класса и мощности (ледоколы типа "Ермак", "Капитан Сорокин") строились для СССР в Финляндии, последний раз судно аналогичного класса было построено в 1975 году.

Ледокол имеет ледовый класс Icebreaker8 и способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 м непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Это современное, высокотехнологичное и маневренное судно. Многофункциональный ледокол имеет две вертолетные площадки, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы. Штатный экипаж составляет 38 человек, кроме того, "Виктор Черномырдин" может принять на борт 90 человек спецперсонала. Автономность составляет до 60 суток.

Срок сдачи ледокола несколько раз переносили. Изначально передать его планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на судне, которое тогда строили, произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования ледокола. На данный момент судно полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.

В новость были внесены изменения (18:38 мск) - добавлены подробности, заголовок дан в новой редакции.