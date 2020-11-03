На складе в Астраханской области обнаружили крупную партию просроченного инсулина

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Минздрава Астраханской области в ходе внутренней проверки, связанной со сформировавшимся дефицитом препаратов для диабетиков в регионе, обнаружили на аптечном складе крупную партию инсулинов с истекшим сроком годности. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения области Алексей Спирин на брифинге во вторник.

Люди, страдающие сахарным диабетом, ранее жаловались на то, что в аптеках Астраханской области нет инсулинов. Областной Минздрав организовал проверку и сообщил, что 4 ноября партия необходимых препаратов поступит в аптеки.

"В середине сентября мы обнаружили, что на аптечном складе имеется дорогостоящий инсулин, но сроки годности просрочены и достаточно давно. Ответственные лица не проинформировали об этом, мы обратились в прокуратуру с оценкой действий должностных лиц. Был закуп препаратов с ограниченным сроком годности, да, фирмы дают на это скидку, но объем там такой, что его невозможно было вовремя использовать", - пояснил министр.

Он добавил, что в связи с этим Минздрав региона не мог объективно оценить запасы препаратов для диабетиков. Кроме того, в Астраханской области отсутствовала система учета заявок, назначений, выписок и закупки инсулинов, из-за чего оценить потребности людей, страдающих сахарным диабетом, было сложно. "Сейчас мы переходим к персонифицированной заявке, назначению, выписке и контролю поставок препаратов для каждого пациента", - отметил глава министерства.

В настоящее время, по данным областного Минздрава, запаса инсулинов в Астраханской области хватит до середины апреля. Кроме того, закуплено препаратов на 66 млн рублей за счет федерального бюджета. Еще 297 млн рублей на покупки инсулинов будет выделено из бюджета региона, такое решение принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По мнению министра здравоохранения региона, дефицит препаратов для диабетиков в аптеках Астраханской области связан также с тем, что пациенты берут лекарства впрок, боясь, что инсулины закончатся. Это происходит из-за того, подчеркнул Спирин, что дефицит лекарств в астраханских аптеках уже возникал и "у людей сформировались фобии". "Видим по внутреннему регистру, что есть пациенты, у которых 6-10-12 месячный запас этих инсулинов дома есть. А они приходят и говорят, что нет", - добавил министр.

О ситуации в регионе

В Астраханской области в сахароснижающих препаратах нуждаются более 36 тыс. человек, в том числе 287 детей. Ранее в региональном министерстве здравоохранения заявили о сформировавшемся дефиците инсулина для льготников. По данным министерства, ситуация связана с появлением в течение года новых пациентов, которым назначают такие препараты, для других пациентов увеличиваются дозы лекарства.

Кроме того, происходит перевод пациентов с одного вида инсулина на другой. Это стало причиной нехватки препарата, который закупается в начале года, и прогнозировать его точное количество, по данным властей, не представляется возможным.

В ноябре, по данным регионального Минздрава, начнутся закупки инсулина для льготников на 2021 год. В будущем, чтобы избежать дефицита препарата, обеспечение лекарствами будет проходить индивидуально для каждого пациента. В настоящее время министерство завершило полную проверку процесса закупки льготных медикаментов, результаты которой направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.