В Оренбуржье откроют дополнительные лаборатории для проведения тестов на коронавирус

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют открыть дополнительные лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Бузулуке и Оренбурге, чтобы сократить сроки ожидания результатов анализов. Об этом вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила во вторник в прямом эфире в Instagram.

"В Бузулуке должны через десять дней должны открыть ПЦР-лабораторию. Завтра будем с главными врачами на территории Оренбурга определяться, каким образом нарастить здесь мощности, варианты у нас есть", - сказала она.

По словам Савиновой, длительное ожидание результатов тестов на коронавирусную инфекцию - одна из основных претензий жителей региона. "По тестам в поликлиниках я вынуждена признать, что это одна из сохраняющихся проблем сегодня в субъекте, несмотря на то, что мы делаем количество тестов существенно выше, чем предполагалось по рекомендациям. Но тем не менее, это основная сегодня претензия, мы, конечно же, внимательно следим за жалобами населения, и она [проблема] объективно существует", - отметила министр.

В качестве примера она привела городскую больницу № 5 Оренбурга, где открылась небольшая ПЦР-лаборатория. Савинова уточнила, что она позволяет полностью закрыть потребности клиники. По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, за минувшие сутки в регионе проведено 5 276 тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии сделано 784 788 исследований.

Заражение коронавирусной инфекцией с начала пандемии подтверждено у 18 117 человек в Оренбургской области, за последние сутки зафиксировано 184 случая. Выздоровели 15 485 пациентов, переболевших коронавирусом, умерли 122 человека

Ранее со ссылкой на данные Минздрава области ТАСС сообщал, что в стационарах находятся 1 102 человека с диагнозом "COVID-19"; 276 пациентов - в тяжелом состоянии, 24 - на искусственной вентиляции легких, 538 получают кислородную поддержку; еще 701 - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.