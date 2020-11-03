В Орловской области молодоженам посоветовали перенести регистрацию брака

ОРЕЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Орловской области из-за пандемии предложили молодоженам перенести регистрацию брака в торжественной обстановке на более поздние сроки. Об этом во вторник сообщили на портале Орловской области.

"Управление ЗАГС Орловской области предлагает лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Если дату регистрации брака перенести невозможно, то на торжественной церемонии смогут присутствовать до 10 человек.

Ранее режим самоизоляции для работающих пенсионеров продлили в Орловской области до конца года. Всем посетителям торговых центров и предприятий общественного питания в регионе начали измерять температуру. Со 2 ноября спортивные мероприятия проводятся в области без зрителей.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 12 360 человек, выздоровели 9 262 человек, 158 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 128 жителей региона.