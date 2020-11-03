Томский политех разработал экспресс-курс для подготовки математиков в нефтегазовом секторе

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) создал двухмесячный курс для подготовки студентов-математиков для работы в сфере добычи ресурсов. Лучшие студенты курса будут привлекаться для реализации проектов нефтегазовых компаний, сообщила пресс-служба ТПУ.

Как поясняет пресс-служба, сейчас в нефтяной отрасли возникает огромное количество задач, требующих углубленных знаний в области математики, обработки данных, физики. Однако решения, предложенные физиками и математиками, часто не совсем корректны и малоприменимы на практике с точки зрения нефтяной индустрии.

"В рамках проекта "Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок" в Томском политехе разработали экспресс-курс "Введение в нефтегазовое дело. От геологии к планированию разработки" для студентов-математиков. Лучшие слушатели курса участвуют в реальных проектах с компаниями нефтегазового сектора. Кроссиндустриальный центр создали ТПУ, ТГУ и Администрация Томской области, в том числе для того, чтобы усилить взаимодействие между вузами", - говорится в сообщении.

Курс включает в себя теоретические и практические занятия по семи блокам и большое практическое задание. Слушатели изучают основы геологии, ГИС (геофизические исследования скважин), физико-химических свойств флюидов, разработки, ГДИС (гидродинамические исследования скважин), моделирования и наземного обустройства.

"Мы выполняем проекты с партнерами из нефтегазовой отрасли и понимаем, что есть целый класс задач, для решения которых требуются фундаментальные математические знания. Самый эффективный подход - привлекать людей, которые имеют математическую подготовку и хотят работать в прикладных проектах. И таких ребят мы нашли в Институте прикладной математики и компьютерных наук в ТГУ. Для погружения в проблематику индустрии мы разработали двухмесячный экспресс-курс", - цитируется в сообщении директор центра Валерий Рукавишников.

Обучение прошли первые 20 студентов-математиков ТГУ, обучающиеся на 3-5-м курсах. Четверть слушателей теперь работают над решением реальных задач отрасли с нефтегазовыми компаниями. В декабре планируется еще один набор.