Бизнесмены презентовали в Пскове турмаршрут для иностранцев по четырем регионам СЗФО

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты (ТПП) Псковской и Новгородской областей, а также Республики Коми создали международный шестидневный туристический маршрут "Русь Великая: от окраин к царскому двору". Он пройдет по четырем регионам России: через исторические места Пскова, Великого Новгорода, Республики Коми и Санкт-Петербурга, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТПП Псковской области.

"Сегодня презентовали международный тур "Русь Великая: от окраин к царскому двору". Когда мы делали наш первый веб-марафон в июне, у нас были Торгово-промышленные палаты Республики Коми, Великого Новгорода, Псковской области. <...> Мы за два месяца вместе с компанией "Финно-угорский этнопарк" из Республики Коми сделали международный тур для иностранцев, куда вошли четыре региона: Республика Коми, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Псковская область", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что презентация международного тура прошла во вторник в Пскове в ходе туристского веб-марафона "Движение навстречу - Калининград - Псков - Нижний Новгород - Вологда".

"В чем уникальность этого тура? Потому что впервые регионы задействовали торгово-промышленные палаты, аккумулировали все компании. <...> Тур рассчитан на 6 дней, 5 ночей по всем четырем регионам", - сказала собеседница, отметив, что от псковского региона будут участвовать восемь компаний - не только туристических, но и гостиницы, и рестораны. Также в его организации участвуют 8 компаний в Великом Новгороде, 4 компании в Санкт-Петербурге и 7 компаний будут задействованы в Республике Коми, отметила она.

По ее словам, маршрут планируется запустить в 2021 году. В Псковской области иностранные туристы будут находиться два дня, и за это время посетят город Печоры, поселок Изборск а также музей малой народности сето.