Победителями конкурса "Большая перемена" стали 600 школьников 9-11-х классов

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 3 ноября. /ТАСС/. Эксперты определили 600 учеников 9-11-х классов, которые стали победителями конкурса "Большая перемена". Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия, которая проходит в "Артеке".

"У нас 600 победителей, которые получат соответствующие призы", - сказал Кириенко.

По данным организаторов, победителями конкурса стали 300 учеников 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Кроме того, были названы 20 школ, в которых воспитывались победители. Образовательные учреждения, представляющие около 10 регионов, получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей.

Конкурс "Большая перемена" стартовал 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходит с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Наставники победителей получат спецприз в 150 тыс. рублей, поездку на неделю в крымский отель "Мрия", а также ноутбук.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.