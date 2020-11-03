Лауреатов премии "Гордость нации" наградили в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", приуроченной ко Дню народного единства, состоялась во вторник в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатом премии стал 31 человек. Те, кто по ряду причин не смог приехать в Москву, все равно получат драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак, отметили организаторы премии.

"Эта премия, безусловно, важна. Мы в агентстве ТАСС работаем в большинстве регионов России. Мы видим своими глазами, насколько богата палитра, насколько глубока культура всего народа Российской Федерации в целом, и каждого отдельного народа, который живет в нашей стране. Мы стараемся поддерживать и доносить до нашей аудитории всю глубину и богатство этой культуры и очень рады, что наши коллеги поддерживают нас и ведут эту сложную напряженную работу, каждый на своем участке - в своем регионе, в своем городе, даже если это совсем маленькое средство массовой информации", - отметил заместитель генерального директора - главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров, вручая награды в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики".

Премия "Гордость нации" вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Она присуждается по семи номинациям: за вклад в укрепление межнационального и межэтнического мира и согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России и за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

На фоне пандемии коронавируса организаторы учредили специальную номинацию "За милосердие и самоотверженность", победа в которой присуждается за вклад в борьбу с инфекцией. Ее лауреатом стала организатор волонтерского штаба помощи пожилым и заболевшим людям, организатор групп быстрого реагирования Ирина Левина. Кроме того, специальная награда "За верность и служение российской культуре" была вручена художественному руководителю и главному балетмейстеру Государственного академического хореографического ансамбля "Березка", народной артистке СССР Мире Кольцовой.

Об организаторе

Проект по организации премии реализуется Общероссийской общественной организацией "Ассамблея народов России" при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии.