Мобильные бригады будут доставлять лекарства от коронавируса жителям Самарской области

ТАСС, 3 ноября. Пациенты с коронавирусом, проходящие лечение амбулаторно в Самарской области, смогут получить лекарства бесплатно по рецепту врача. Лекарства будут доставлять мобильные бригады, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства Самарской области.

"Нуждающиеся пациенты смогут получить лекарства абсолютно бесплатно по рецепту врача, теперь они будут доступны и тем, кто проходит лечение дома амбулаторно. Доставка бесплатных лекарств начнется уже на этой неделе. Их будут развозить мобильные бригады", - говорится в сообщении.

В октябре на совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин предложил незамедлительно выделить из средств федерального бюджета свыше 5 млрд рублей на обеспечение амбулаторных больных лекарствами. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на этом же совещании сообщила, что правительство продолжит мониторинг ситуации с обеспечением медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

По данным на 3 ноября, на территории Самарской области зарегистрировано 16 514 случаев коронавирусной инфекции, включая 14 062 выздоровевших пациентов и 285 умерших. Сейчас в регионе действуют ограничения по работе заведений общепита и клубов: с 23:00 до 06:00 они могут работать только при загрузке менее 50%. Кроме того, детям запрещено посещать ТЦ без родителей или законных представителей, а во вторник оперативный штаб принял решение о введении в регионе обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет.